Братислава, , 07:56 — REGNUM Кража двух конфет может обернуться наказанием в десять лет лишения свободы для жителя Словакии. Об этом 12 декабря сообщает TV Markiza.

Жителю словацкого региона Кисуце грозит длительный тюремный срок за кражу, совершённую во время действия режима чрезвычайного положения, объявленного в стране из-за пандемии коронавируса. Преступление мужчины состоит в том, что он украл из магазина две шоколадные конфеты, общей стоимостью несколько евро. При этом он даже не предпринимал попыток скрыться с места инцидента.

Родственники мужчины считают наказание несоразмерным совершённому правонарушению и намерены обратиться с прошением к президенту Словакии Зузане Чапутовой. Сложность состоит в том, что до оглашения приговора президент страны не в состоянии повлиять на ситуацию. Более того, глава Словакии может вмешаться лишь после личной письменной просьбы о помиловании от самого мужчины, совершившего кражу.

Отмечается, что в Словакии ранее случались подобные инциденты. Так, по приговору суда 15 лет тюрьмы получил бездомный, укравший бургер, стоимостью чуть более двух евро.

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