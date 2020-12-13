Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Стрельбу во время акции протеста открыл по своим оппонентам сторонник действующего президента США Дональда Трампа в городе Олимпия в американском штате Вашингтон. Об этом 13 декабря сообщает телеканал NBC.

Сразу две акции протеста, сторонников и противников Трампа прошли в штате Вашингтон. Изначально мирные акции завершились столкновениями между противоборствующими сторонами. В ходе стычек у Капитолия один из сторонников американского лидера открыл стрельбу по избирателям демократа Джозефа Байдена.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе, о состоянии человека, по которому был открыт огонь, не сообщается. Представители полиции отметили, что обе стороны были готовы к насилию и у обеих сторон имелись группы вооружённых людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция вытеснила противников и сторонников Трампа из кварталов рядом с Белым домом. Сотрудникам полиции пришлось применить немало усилий, чтобы не допустить столкновений между противоборствующими сторонами.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция вытеснила сторонников и противников Трампа с улиц у Белого дома