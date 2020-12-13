Норильск, Красноярский край, , 03:00 — REGNUM Сильная метель вынудила закрыть автотрассы, связывающие Норильск с другими городами Красноярского края. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Была перекрыта автотрасса Норильск — Кайеркан — Алыкель, а на автодороге местного значения Норильск — Дудинка был введён запрет на движения для всех видом транспорта, кроме технологического. Видимость в самом городе не превышает нескольких метров, высота снежного покрова составляет более двух метров.

Город из-за метели оказался отрезан от «большой земли», местные жители с трудом могут попасть даже в другой район города. Коммунальные службы бросили на расчистку дорог всю имеющуюся технику, но пока им не удаётся справиться с последствиями непогоды.

По данным синоптиков 13 декабря в городе ожидается метель, усиление ветра до 23−28 м/сек. Жителям Норильска рекомендовано не покидать жильё без необходимости, а во время нахождения на улице соблюдать правила личной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ситуации в Норильске, где с конца ноября действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру.

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