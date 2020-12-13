Сухум, , 01:01 — REGNUM Восстановительные работы на подстанции «Сухум-1», пострадавшей от пожара, завершили энергетики в Абхазии. Об этом 13 декабря сообщает государственное абхазское телевидение.

Пожар на подстанции в городе Сухуме произошёл 5 декабря, в результате пожара выгорела большая часть оборудования. В результате ЧП без энергоснабжения остались около 30 тыс. человек в центральной и западной частях Сухума и в селе Яштуха. Для ликвидации последствий пожара энергетикам пришлось работать неделю в круглосуточном режиме.

Отмечается, что вся недостающая техника и оборудование было в кратчайшие сроки и без задержек доставлено из России.

«Благодаря российской финансовой помощи удалось оперативно все решить. Хочу принести извинения жителям за неудобства, которые им пришлось испытывать всю неделю», — сказала присутствовавшая при запуске подстанции вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Стоит отметить, что аварии на электросетях в Абхазии происходят довольно часто. Это связано с неудовлетворительным состоянием энергосистемы республики.

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