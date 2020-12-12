Нарьян-Мар, , 23:50 — REGNUM В Ненецком автономном округе прокуратура начала проверку по факту инцидента на нефтяном месторождении им. Требса, где погиб один и пострадали три человека.

«По обстоятельствам происшествия прокуратурой Ненецкого округа организована проверка. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на своей странице «ВКонтакте» губернатор округа Юрий Бездудный сообщил, что ЧП произошло на скважине, где велись ремонтные работы. По его словам, произошла разгерметизация шланга под высоким давлением. Пострадавших эвакуировала санавиация.

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