Анкара, , 20:27 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, авиаудар, организованный вооруженными силами и спецслужбами Турции, был нанесен в районе Гара. По последним данным, в результате взрывов погибли пятеро представителей организации.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

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