Донецк, , 20:10 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли минометный огонь в направлении села Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 12 декабря представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрел произошел в 15:16 (совпадает с московским), — говорится в сообщении. — Огонь велся из подствольного гранатомета со стороны населенного пункта Водяное».

Отмечается, что украинские силовики выпустили всего три боеприпаса. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в пресс-службе представительства республики в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки боевики вооруженных сил Украины трижды нарушили перемирие в ДНР.

Читайте также: ВСУ трижды за сутки нарушили перемирие в ДНР — СЦКК