Ханты-Мансийск, , 19:43 — REGNUM В Югре завершено следствие по делу бывшего заместителя главы городского поселения Таёжный. Он обвиняется в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения и в превышение должностных полномочий, сообщает СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, экс-чиновник, когда временно исполнял обязанности главы посёлка, в сентябре 2017 года и в 29 января 2018 года незаконно распорядился выписать себе премии, причинив ущерб бюджету в размере 96 тысяч рублей.

Кроме того, в январе 2018 года обвиняемый, явно превышая свои должностные полномочия, сперва распорядился предоставить действующей главе муниципального образования квартиру по договору социального найма, затем подписал договор о передаче этой квартиры в порядке приватизации в собственность. При этом чиновница и члены её семьи не являются малоимущими. Незаконное отчуждение муниципального имущества нанесло ущерб бюджету в размере более 750 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия бывший замглавы Таёжного признал вину и возместил причиненный бюджету ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.