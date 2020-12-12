Нальчик, , 17:50 — REGNUM Семья из четырёх человек погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 12 декабря на 382 км автодороги «Кавказ».

»В результате ДТП погибла семья из четырёх человек, в том числе двое малолетних», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 30 ноября в Кабардино-Балкарии на федеральной автотрассе «Кавказ» в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, ещё двое пострадали.

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