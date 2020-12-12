Черновцы, Украина, , 15:25 — REGNUM Сторонники раскольников из так называемой Православной Церкви Украины, 12 декабря захватили храм канонической Украинской Православной Церкви, расположенный в селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области, сообщили в пресс-службе Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.

Около 10 часов утра (11:00 мск) в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что раскольники «ПЦУ» выбивают двери храма Успения Пресвятой Богородицы, расположенного в селе Михальча. Во двор храма сторонники «ПЦУ» проникли вместе со своими «священнослужителями». При этом очевидцы сообщили, что верующих канонической Украинской православной Церкви буквально силой выбрасывали с территории храма, а также распыляли людям в глаза слезоточивый газ из баллончика.

На странице прихода в социальной сети Facebook опубликовали видеозапись, на которой видно, что по периметру храма стоят сотрудники полиции и верующие не имеют возможность попасть в храм.

Верующие смогли попасть в храм в 11:15 (12:15 мск), однако, как утверждают в пресс-службе Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви храмовое сооружение перешло под контроль раскольников.

«Сам храм в руках «ПЦУ», — сообщает источник.

В УПЦ также отметили, что в августе и ноябре 2019 года уже имели место попытки захвата данного храма.

Напомним, «ПЦУ» является псевдорелигиозной организацией, образованной 15 декабря 2018 года посредством объединения украинских раскольников — так называемых Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ) и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП). В начале 2019 года патриарх Константинопольский выдал главе «ПЦУ» Епифанию томос об автокефалии, легализовав таким образом «ПЦУ».

Отметим, активизация захватов раскольниками храмов Украинской Православной Церкви произошла в 2014 году после государственного переворота, который произошел на Украине. Основной структурой, представители которой занимались захватами храмов УПЦ на Украине ранее была так называемая Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), которая являлась самой масштабной структурой раскольников. «УПЦ КП» по сути и образовала костяк «ПЦУ» после объединения раскольников. Однако несколько представителей «УПЦ КП» во главе с ее бывшим главой «патриархом» Филаретом вскоре после образования «ПЦУ» ушли в раскол.