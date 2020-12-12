Киев, , 14:08 — REGNUM В центральной части города Киева на бульваре Тараса Шевченко горел ресторан рядом с гостиницей «Экспресс», сообщает 12 декабря со ссылкой на очевидцев украинский журналист Андрей Павловский на своем telegram-канале.

На опубликованной видеозаписи очевидцев видно масштабное возгорание. Пожарных расчетов на месте происшествия на момент съемок зафиксировано не было.

О пожаре по адресу бульвар Тараса Шевченко, 40 сообщили и в пресс-службе патрульной полиции Киева. В связи с пожаром затруднено движение по направлению к площади Победы.

По информации УНИАН горел ресторан, пристроенный к гостинице «Экспресс». На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших и жертв нет. Причины пожара выясняются.