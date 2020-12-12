Балыкчи, Киргизия, , 13:27 — REGNUM Сотрудниками правоохранительных органов Киргизии провели в Иссык-Кульской области рейд, в ходе которого конфисковали у местных жителей около 382,6 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД сегодня, 11 декабря.

Так, 50-летний житель села Лесного прятал на крыше хозпостройки во дворе своего дома емкости с более чем 294 кг настойки каннабиса, около 79,1 кг марихуаны и более 4,1 кг марихуаны.

А 43-летний житель села Корумду хранил на крыше дома два мешка, в которых оказались 2,5 кг марихуаны.

В сарае 50-летнего жителя села Теплоключенка милиционеры обнаружили и изъяли более 0,6 кг марихуаны, а его 26-летний сосед прятал в подвале более 2,2 кг марихуаны.

По всем этим фактам правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта».

Хранивших наркотики иссыкульцев задержали. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев.