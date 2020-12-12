Токио, , 12:33 — REGNUM В Тихом океане к востоку от японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщают японские власти.

Землетрясение News.tj

Эпицентр землетрясения находился у восточного побережья острова Хонсю. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 километров. Магнитуда землетрясения оценивается в 5,5.

Подземные толчки ощущались на северо-востоке и севере Японии, включая префектуры Аомори, Хоккайдо и Иватэ.

Сперва была объявлена угроза цунами, однако вскоре её отменили.

Тем не менее скоростные железнодорожные поезда «синкансен» остановились в момент землетрясения, так как у них сработала автоматическая экстренная система торможения.