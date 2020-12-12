Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назвал виновных в «кислородном скандале», который разразился в октябре 2020 года в ковидном госпитале, развёрнутом на базе горбольницы №20. По сути, градоначальник возложил ответственность за произошедшее на врачей.

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По словам Логвиненко, в лечебном учреждении создан кислородный запас, рассчитанный на 24 часа, при максимальной нагрузке — на 12 часов. Однако им не воспользовались сами медики.

«Резервным запасом [кислорода] никто не воспользовался, резервные баллоны не были включены. Существуют ручные методы подачи кислорода, кислородные подушки, ими тоже никто не воспользовался», — цитирует Логвиненко ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре стало известно о смерти 13 пациентов в ковидном госпитале на базе горбольницы № 20. Якобы причиной летальных исходов стал дефицит кислорода. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

После «кислородного скандала» свои посты покинули министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая, а также ряд медицинских работников лечебного учреждения, в том числе заслуженный врач РФ, в течение многих лет заведующий отделением анестезиологии-реанимации городской больницы №20 Ростова-на-Дону Борис Розин.

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