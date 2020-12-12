Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, на Дону обновлён суточный рекорд смертности от COVID-19, передаёт ИА REGNUM 12 декабря.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 женщин в возрасте от 49 до 88 лет и девять мужчин в возрасте от 56 до 90 лет, страдавшие рядом хронических заболеваний.

В Ростовской области с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 тыс. 626 пациентов.

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