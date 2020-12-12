Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области на трассе Ростов — Азов произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 12 декабря.

В Ростовской области рекомендуют воздержаться от дальних поездок УГИБДД по Ростовской области

Предположительно, авария произошла из-за несоблюдения водителями скоростного режима и дистанции. О предельной внимательности на дорогах из-за гололедицы ранее призвали сотрудники Госавтоинспекции.

В результате механические повреждения получили МАЗ, LADA Kalina, Renault Logan, Daewoo Nexia, LADA XRAY, ГАЗель, Chevrolet Niva, Hyundai Tucson и Daewoo Matiz. Пострадавших нет.

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