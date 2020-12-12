Ровно, Украина, , 11:03 — REGNUM На Украине первый энергоблок Ровенской атомной электростанции отключился от сети после того, как сработала автоматическая защита. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба украинской компании-оператора АЭС «Энергоатом».

Ровенская АЭС. Украина Дьяков Владимир Леонидович

Сообщается, что в 1:43 по местному времени (2:43 по московскому времени) сработала автоматическая защита, и энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключен от электросети. Уточняется, что автоматическая защита сработала после того, как отключились турбины энергоблока.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется», — сообщили в «Энергоатоме».

На прилегающей в атомной электростанции территории радиационное, противопожарное и экологическое состояние не изменилось и находится в пределах нормы.

На АЭС работает только энергоблок №2. Энергоблоки №3 и №4 находятся на плановом ремонте.