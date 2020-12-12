Донецк, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки боевики вооруженных сил Украины трижды нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, выпустив по территории республики десять единиц боевых припасов, сообщили 12 декабря в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

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Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты «6/7»), Спартак, город Донецк (поселок шахты «Трудовская»).

По указанным населенным пунктам было выпущено четыре гранаты из гранатометов РПГ, шесть мин из гранатомета калибра 82 мм, а также применялось стрелковое оружие.

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Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике.

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