Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Органы МВД по Ленинградской области проводят проверку по факту тяжелой дорожной аварии в Волховском районе, которая произошла около 20 часов 11 декабря. В ДТП погибли два человека, также пострадал ребенок.

Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла на 99 километре федеральной трассы «Кола» в районе населенного пункта Чаплино.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель грузового автомобиля Mercedes с прицепом не справился с управлением, большегруз занесло и развернуло на проезжей части. После чего с ним совершили столкновение автомобили Haval и Skoda.

«В результате столкновения водитель «Шкоды» получил тяжелые травмы; трехлетний ребенок получил травмы средней степени тяжести; две женщины-пассажирки скончались на месте происшествия», — проинформировали в Главке МВД.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в Ленобласти накануне прошли снегопады с мокрым снегом, а также ледяной дождь. Однако в ФКУ УпрДор «Северо-Запад» сообщили, что трасса «Кола» была обработана антигололёдными реагентами.

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