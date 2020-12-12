Псков, , 09:19 — REGNUM В псковском аэропорту вечером 11 декабря самолет компании «Аэроконтроль», которая осуществляет летную проверку оборудования аэропортов, в сложных погодных условиях выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет.

Самолет, выкатившийся за пределы ВПП Szsut.sledcom.ru

Доследственную проверку по факту нештатной посадки самолета начал Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, легкомоторный самолёт Piper выкатился в сторону от взлетно-посадочной полосы на пять метров. В момент инцидента на борту находились шесть человек, они не пострадали, технических повреждений у воздушного судна также нет.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, а также выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Подробности инцидента сообщил на своей странице в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подтвердил, что при выкате за пределы ВПП экипаж не пострадал, а сам самолет повреждений не получил. Усилиями персонала аэропорта самолет отбуксировали на стоянку аэропорта.

По словам губернатора, из-за погодных условий в связи в обледенением полосы аэропорта в Пскове самолёт авиакомпании «Руслайн» из Минеральных Вод 11 декабря ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. А субботний рейс авиакомпании «Азимут» из Москвы перенесён.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на Северо-Западе России снегопады и ледяной дождь.

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