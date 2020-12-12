Елизово, Камчатский край, , 07:53 — REGNUM Деревянный частный дом загорелся в поселке Сосновка Елизовского района Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном доме по улице Тимирязева в ночь на 12 декабря. Огнем была охвачена площадь в 24 квадратных метра. В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава и три единицы техники. Возгорание было ликвидировано к утру 12 декабря, пострадавших не было.

От пожара в одной из квартир обрушилась крыша, в целом помещение оказалось повреждено на 70%. Во второй квартире на 10% обгорела крыша.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Ростове-на-Дону загорелись два частных дома на улице Горсоветской. Общая площадь пожара составляла 200 квадратных метров, возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Данных о пострадавших не поступало.

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