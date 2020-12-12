Кабул, , 07:19 — REGNUM Ракетному обстрелу подверглись несколько районов столицы Афганистана Кабула, передает телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в афганском МВД.

Сообщается, что две ракеты упали недалеко от международного аэропорта Кабула, остальные попали в другой район города. По предварительным данным, в результате обстрела погиб один человек, еще один был ранен. К настоящему времени ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря ВВС США нанесли авиаудар по позициям боевиков афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С американской стороны заверили, что никто из мирных жителей в результате обстрела не погиб.

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