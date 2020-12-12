Хьюстон, США, , 07:01 — REGNUM Вертолет разбился в поле на западе американского штата Техас, сообщает пресс-служба местного шерифа.

По его данным, авиапроисшествие произошло в 13 километрах к юго-западу от Колорадо-сити в округе Митчелл. В результате крушения вертолета погибли два человека — пилот и пассажир. По предварительной версии, они направлялись на ранчо для перегона рогатого скота. В настоящее время расследуются причины авиапроисшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря вертолет навигационной службы разбился в департаменте Савойя на востоке Франции. В результате крушения погибли пять человек, еще один получил тяжелые травмы.