Майкоп, , 05:16 — REGNUM Трёхлетний мальчик, который вечером 11 декабря пропал в пригороде Майкопа, был найден живым. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Найден в поле, у пруда. Живой! Сейчас его осматривают медики, его жизни ничего не угрожает», — написал глава республики.

Напомним, что в ночь на 12 декабря в пригороде Майкопа были организованы масштабные поиски пропавшего вечером вблизи хутора Гавердовского мальчика 2017 года рождения. Ребёнка искали сотрудники полиции, кинологи с собаками, местные жители и волонтёры организации «Лиза Алерт».

Как сообщало ИА REGNUM, тело 15-летнего школьника, пропавшего накануне в Николаевске Волгоградской области, утром 4 декабря поднято из реки.

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