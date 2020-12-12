Салехард, , 02:56 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, который обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в апреле 2020 года сотрудник полиции сообщил директору коммерческой фирмы, мол якобы на его предприятии будут проводиться оперативные мероприятия, связанные с выявлением транспортных средств в розыске. То есть машины могут быть изъяты и перевезены в другой регион для выяснения обстоятельств. Чтобы этого не произошло, полицейский якобы может оказать содействие в решении вопроса путём передачи взятки должностным лицам в размере 200 тысяч рублей.

Директор фирмы согласился на передачу взятки, чтобы не застопорилась работа предприятия. Полицейский, который изначально придумал «мероприятие», прикарманил деньги.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.