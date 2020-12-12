Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM В нью-йоркском районе Манхэттен демонстрацию в поддержку Black Lives Matter протаранил автомобиль, семь человек получили травмы. Об этом 11 декабря сообщает телеканал ABC.

Легковым автомобилем, врезавшимся в толпу, управляла женщина, которая не пыталась уехать с места происшествия. Жизням пострадавших, из которых некоторых госпитализировали, ничего не угрожает. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что демонстранты, подвергшиеся наезду, выступали в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Как сообщало ИА REGNUM, количество столкновений между участниками протестных акций в США, проходивших летом 2020 года, выросло в семь раз по сравнению с минувшим годом.

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