Нью-Йорк, США, 12 декабря 2020, 04:27 — REGNUM В нью-йоркском районе Манхэттен демонстрацию в поддержку Black Lives Matter протаранил автомобиль, семь человек получили травмы. Об этом 11 декабря сообщает телеканал ABC.
Легковым автомобилем, врезавшимся в толпу, управляла женщина, которая не пыталась уехать с места происшествия. Жизням пострадавших, из которых некоторых госпитализировали, ничего не угрожает. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что демонстранты, подвергшиеся наезду, выступали в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
Как сообщало ИА REGNUM, количество столкновений между участниками протестных акций в США, проходивших летом 2020 года, выросло в семь раз по сравнению с минувшим годом.
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