Лондон, Канада, , 01:22 — REGNUM В Канадском городе Лондоне (провинция Онтарио) один человек погиб и четверо пострадали при частичном обрушении стены строящегося здания. Об этом 11 декабря сообщает телеканал CBC.

Трагедия произошла в западной части города на строительной площадке четырёхэтажного здания незадолго до полудня. Спасатели смогли извлечь из-под завала пять человек, один из них вскоре умер в больнице. Двое находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в удовлетворительном.

Полиция просит жителей избегать этого района. Дороги, ведущие к объекту, заблокированы для движения транспорта.

По словам заместителя начальника городского управления пожарной охраны Мэтта Хепдича, пока не известно, что могло вызвать обрушение.