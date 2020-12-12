Кейптаун, , 00:26 — REGNUM Пять человек получили ранения в ходе стрельбы в таксопарке в районе Претория южноафриканской столицы Йоханнесбурга, сообщает пресс-служба полиции ЮАР.

«Полиция находится на месте происшествия в таксопарке Босман в Претории после сообщений о стрельбе, где пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. По предварительной версии, двое неизвестных пришли пешком в таксопарк и открыли огонь по людям. Мотивы нападавших неизвестны. Отмечается, что погибших в результате стрельбы не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в американском штате Флорида произошла стрельба. В результате перестрелки пострадал один полицейский и один прохожий.