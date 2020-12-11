Санкт-Петербург, 11 декабря 2020, 22:01 — REGNUM Тяжелая дорожная авария произошла вечером 11 декабря на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. В результате попутного столкновения двух легковых и грузового автомобиля на месте погибли два человека, пострадали еще три человека, среди которых есть ребенок.
По данным ФКУ УпрДор «Северо-Запад», это ДТП произошло приблизительно в 20:40 мск на на 99 километре трассы «Кола», в районе населенного пункта Чаплино.
Напомним, что сегодня в Петербурге и Ленобласти резко испортилась погода, прошли мокрый снег и ледяной дождь. На дорогах возникла гололедица.
Однако в ФКУ, отвечающем за состояние федеральных трасс, заверяют, что дорожное покрытие было обработано противогололедными материалами.
На месте ДТП работает следственная группа. Для транспорта организовано реверсивное движение.
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