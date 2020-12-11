Москва, , 21:42 — REGNUM ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло вечером 11 декабря на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Скорая медицинская помощь Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

По информации ведомства, авария произошла около 20:00 на пересечении улиц Большая Черёмушкинская и Винокурова. Столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи, в результате чего автомобиль медиков опрокинулся.

Причины и обстоятельства ДТП, а также информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.