Шлиссельбург, Ленинградская область, , 20:39 — REGNUM Тело 20-летнего молодого человека с множественными ранами обнаружили в мусорном баке в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области. Преступников уже ищут.

На теле 20-летнего молодого человека эксперты обнаружили множественные колото-резаные ранения шеи, грудной клетки, конечностей. Тело было перевязано и завернуто в покрывало.

По данному факту Следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты.

Уже назначены необходимые криминалистические экспертизы. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению, выясняются его обстоятельства и мотивы.

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