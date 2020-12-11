Чебоксары, , 20:00 — REGNUM В Чебоксарах 10 декабря вынесен приговор бывшему генеральному директору ООО «СУОР» Владимиру Ермолаеву за уклонение от уплаты налогов на сумму более 107 млн рублей. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что с января 2014 года по сентябрь 2016 года он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль с деятельности возглавляемой организации. В частности, в соответствующие налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о взаимоотношениях этой фирмы с контрагентом, фактически выполнявшим строительно-монтажные работы в его коттедже, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности ООО «СУОР». Кроме того, были необоснованно завышены затраты на выполнение работ девятью взаимозависимыми организациями, подконтрольными ООО «СУОР». Таким образом, Ермолаев уклонился от уплаты налогов, подлежащих уплате возглавляемой им фирмой, на общую сумму более 107 млн рублей.

После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на очередном собрании кредиторов ООО «СУОР» был рассмотрен вопрос о прекращении конкурсного производства. Данное предложение участники не поддержали.

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