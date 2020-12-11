Екатеринбург, 11 декабря 2020, 19:55 — REGNUM На Екатеринбургской кольцевой автодороге возникла масштабная пробка. Информация размещена на сервисе «Яндекс.Карты».
Машины скопились в районе Кольцовского тракта. Движение в этом районе сильно затруднено.
Судя по сообщениям водителей, затор возник из-за аварии с участием нескольких автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возникла крупная пробка из-за ремонта Макаровского моста.
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