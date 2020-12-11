Вена, , 19:16 — REGNUM Для людей и окружающей среды опасности происшествие 10 декабря на втором энергоблоке АЭС «Олкилуото» (остров Олкилуото, Финляндия) не представляет, сообщили 11 декабря в пресс-службе МАГАТЭ.

Отмечается, что причиной остановки второго энергоблока АЭС была неисправность в системе очистки охлаждающей воды реактора. Из-за поломки в систему охлаждения реактора попала часть фильтрующего материала.

В результате временно был повышен уровень излучения в паропроводах. По данным МАГАТЭ, «событие не представляет опасности для безопасности людей или окружающей среды, радиация на станции и в окружающей среде находится на нормальном уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об инциденте на АЭС «Олкилуото» накануне, 10 декабря, заявил Национальный контроль за радиационной безопасностью Финляндии.

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