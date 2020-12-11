Черкесск, , 19:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесской Республике смертник привел в действие взрывное устройство возле здания местного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в селе Учкекен, сообщает 11 декабря газета «Известия».

По предварительным данным, террорист подъехал к зданию на легковом автомобиле, вышел из него и подбежал к группе сотрудников ФСБ. После этого раздался взрыв.

Смертник погиб на месте, шесть человек, среди которых случайные прохожие, получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент известно, что автомобиль, использованный преступником, в 2016 году был списан на утилизацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде под суд пойдёт вербовщик террористов