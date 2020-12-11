с. Алексеевка, , 18:29 — REGNUM Во время рейда «Правопорядок» сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали жителя села Алексеевка, незаконно хранившего огнестрельное оружие времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области сегодня, 11 декабря.

На территории дома, принадлежащего задержанному 55-летнему мужчине, милиционеры обнаружили пистолет-пулемёт Шпагина. Оружие конфисковали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия или боеприпасов», предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и шести месяцев до пяти лет.