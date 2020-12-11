Курган, , 18:16 — REGNUM В Кургане осуждены 10 участников преступной группы, которые легализовали более 120 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

В преступную группу входили жители Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Они разработали схему по предоставлению мигрантам государственных сертификатов, за определённую плату, без фактического проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства.

Выявлено более 120 иностранцев, получивших на основании подложных сертификатов патенты на трудовую деятельность, разрешения на временное проживание, виды на жительство, российское гражданство.

По решению Курганского городского суда десять участников преступной группы, в зависимости от степени участия, приговорены к различным срокам лишения свободы с выплатой штрафов в размере до 150 тыс. рублей.