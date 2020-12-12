Стокгольм, , 00:18 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 160 человек. Данная информация была опубликована 11 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 7 514 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 320 098 человек. За последние 24 часа было выявлено 7 370 новых случаев заражения.

По состоянию на 11 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 258 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 537 пациентов.