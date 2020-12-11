Курган, , 17:40 — REGNUM В Курганской области бывшего начальника Главного управления МЧС России по региону Олега Рожкова поместили под домашний арест. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на помощника председателя Курганского областного суда.

Напомним, Олега Рожкова обвиняют в ряде преступлений. А именно, в безосновательном получении на службе 128 тыс. рублей, приобретении в личное пользование дорогостоящего мобильного телефона за бюджетный счёт, а также в незаконном премировании на сумму 200 тыс. рублей.

Кроме того, в марте — апреле 2018 года обвиняемый, зная о непригодности к эксплуатации робототехнической продукции, организовал её приёмку у предприятия-производителя по актам соответствия и одобрил оплату. МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей.

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