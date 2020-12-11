Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM На дорогах Санкт-Петербурга вечером 11 декабря из-за непогоды в виде мокрого снега и ледяного дождя образовались многокилометровые пробки. Загруженность дорог оценивается в 9 баллов впервые с начала зимы. Больше всего из-за аварий стоят юг города и КАД.

На дорогах Петербурга из-за ледяного дождя образовались пробки в 9 баллов Яндекс Карта.

Согласно данным «Яндекс Карты», 11 декабря дорожная ситуация на улицах Северной столицы оценивается как тяжелая. Карта города окрасилась в желтый и бордовый цвета частично из-за проведения дорожных работ, но в большей степени из-за аварий и ДТП.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на Комендантском проспекте, после съезда с КАД, перед Парашютной улицей развернуло и вынесло с дороги груженный новыми автомобилями автовоз. А на 70-м километре внешней стороны КАД последствия ледяного дождя на себе ощутил водитель «Тойоты». Машину занесло во время движения, в результате автомобиль столкнулся с разделителем, никто не пострадал.

Также массовое ДТП произошло на внутренней стороне КАД в промежутке от Колтушского до Мурманского шоссе, там столкнулись как минимум десять автомобилей.

ДТП не обошли стороной и Западный скоростной диаметр, там после съезда на Приморский проспект в сторону Васильевского острова заняты два правых ряда в результате столкновения двух машин.

Отметим, по прогнозу синоптиков, неблагополучные погодные условия в Петербурге и Ленобласти, а также в нескольких районах СЗФО сохранятся еще несколько дней. 12 декабря в городе на Неве и в Ленобласти ожидается облачная, днем с прояснением погода. Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, морось, днём без существенных осадков.

Ночью в отдельных районах гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0… — 2 гр. На дорогах гололедица.

13 декабря ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −5… −7 гр., днем −3… −5 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

14 декабря также ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью −4… −6 гр., днем −2… −4 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.

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