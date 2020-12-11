Чебоксары, , 17:30 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего чебоксарца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, в мае 2019 года не имеющий постоянного места работы мужчина «за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью и быть его руководителем, для его государственной регистрации представил в налоговую службу пакет документов, в том числе свой паспорт».

«В результате новая организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет по месту регистрации, а указанный гражданин стал ее фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.