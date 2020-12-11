Кострома, 11 декабря 2020, 15:56 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин прокомментировал снижение числа заразившихся коронавирусом в регионе за неделю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, в период с 7 по 11 декабря наблюдалось «незначительное снижение» темпов прироста инфицированных, но утверждать, что ситуация изменилась в лучшую сторону, пока рано.
По данным «Стопкоронавирус.рф» в понедельник, 7 декабря, в Костромской области насчитали 126 инфицированных, 8 и 9 декабря число заражённых составило 91 и 87 человек соответственно. В четверг, 10 декабря, и пятницу, 11 декабря, в Костромской области зарегистрировали 116 и 112 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом с начала ноября количество выявляемых случаев SARS-CoV-2 в регионе варьировалось от 130 до 140 в сутки.
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