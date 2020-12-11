Нижний Новгород, , 15:44 — REGNUM Следственный комитет по Нижегородской области начал доследственную проверку инцидента между сотрудниками ритуальной компании и родственниками умершего. По версии потерпевших, около 10 сотрудников агентства после отказа от их услуг выломали дверь, избили внука усопшего мужчины и уехали.

Как рассказали журналистам пострадавшие, инцидент произошел 8 декабря. После смерти пожилого мужчины они позвонили медикам, однако еще до приезда врачей к ним приехали представители сразу нескольких ритуальных компаний.

«Всем им было отказано, в результате чего разгорелся крупный конфликт — сотрудники ритуальной компании выломали дверь в дом и избили родственников покойного», — рассказал региональный телеканал «Кстати».

Днем позже СМИ сообщило о нападении на своего журналиста со стороны представителя ритуального агентства. На видео, опубликованном журналистами, видно, как директор компании угрожает им и сначала не признает факт драки между своими сотрудниками и пострадавшими.

Следственный комитет по Нижегородской области разбирается в произошедшем и выясняет все обстоятельства инцидента.