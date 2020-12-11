Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM Адвокат, которая взяла с подсудимого 4 миллиона рублей в обмен на обещание договориться с судьей, получила срок по двум статьям — «Мошенничество» и «Покушение на преступление». Теперь юристу из Нижнего Новгорода грозит четыре годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

По версии следствия, адвокат в июне 2019 года предложила своему знакомому, подозреваемому в мошенничестве, оказать влияние на суд.

«По ее замыслу, за 4 миллиона рублей суд вынес бы обвиняемому приговор, по которому ему не пришлось бы отбывать реальный тюремный срок. Подсудимый согласился передать деньги адвокату, которые предназначались якобы для судьи. Суд установил, что эти деньги она потратила на себя», — сообщили в ведомстве.

Адвокат была задержана с поличным, при получении сумки с деньгами.

По данным нижегородских СМИ, суд признал женщину виновной по двум статьям «Мошенничество» и «Покушение на преступление», приговорив ее к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскав штраф в 4,2 миллиона рублей.

«Отбыв тюремный срок, нижегородка будет лишена права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет», — пишет NN.ru