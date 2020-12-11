Афины , , 16:17 — REGNUM Трое греческих моряков, похищенных пиратами в Нигерии, благополучно вернулись в Грецию, сообщает AMNA 11 декабря.

Журналисты отмечают, что капитан и два члена экипажа судна «Стелиос к» прибыли в Грецию после остановки в столице Катара Дохе. Один из матросов немедленно отправился в Икарию, в то время как капитан и другой матрос поехали домой в Афины.

По словам капитала корабля, с пленными «хорошо обращались, давали воду и суп, все в порядке».

В подробности условий своего плена моряк вдаваться не захотел.