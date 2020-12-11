Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону пожарные расчёты ведут борьбу с пожаром по повышенному рангу. Огонь вспыхнул на территории двух частных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 11 декабря.

Информация о ЧП на улице Горсоветской в экстренные службы поступило примерно в 14:55 мск. По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

На месте происшествия работают 64 человека и 18 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.