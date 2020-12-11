Джакарта, , 15:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Амбоне индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, второе за сутки землетрясение произошло на суше.

«Эпицентр землетрясение находится в 26 км к западу от Амбона на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятки домов в округе Кунинган провинции Западная Ява разрушены в результате землетрясения магнитудой 4,2.

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