Шлиссельбург, Ленинградская область, , 15:19 — REGNUM В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства отравления семьи с двумя детьми после того, как они приняли ванну с пеной. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленобласти.

Инцидент произошел в городе Шлиссельбург Кировского района Ленобласти. По предварительным данным, после купания детей в ванне, с использованием специальных средств, взрослые обратили внимание на резкий запах ароматизатора, который входил в состав пены для ванной.

«Ночью они почувствовали себя плохо и были доставлены в медицинское учреждение, где им диагностировали отравление неизвестными парами», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Назначена химическая экспертиза для установления наличия ядовитых веществ в косметическом средстве для принятия ванной.