Кабул, , 15:00 — REGNUM В Афганистане ведущий телеканала ARIANA Фардин Амини погиб при загадочных обстоятельствах. Об этом 11 декабря сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на заявление коллег журналиста.

«Ведущий ARIANA News Фардин Амини был убит в результате загадочного нападения, произошедшего в пятницу, сообщили коллеги журналиста», — говорится в материале журналистов TOLO News.

Также указывается, что полиция Кабула подтвердила факт смерти телеведущего, однако указала, что детали произошедшего пока неясны.

При этом отмечается, что накануне журналистка афганских новостей Enikass TV Малалай Майванд была убита вместе со своим водителем в Джелалабаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря из ежегодного доклада швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC) стало известно, что с начала текущего года на территории 30 стран мира были убиты как минимум 83 сотрудника СМИ.