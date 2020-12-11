Найроби, , 14:52 — REGNUM Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) обратилась к правительству Кении с просьбой усилить готовность к борьбе со вторым нашествием саранчи, которое ожидается через неделю. Об этом сообщает кенийская газета Daily Nation.

По данным ООН, некоторые графства в северной Кении уже вступили в борьбу с вредителями, угрожающими продовольственной безопасности населения и скота.

Ожидаемое вторжение в середине декабря может оказаться хуже, чем прогнозировала ФАО несколько недель назад, что связано с тропическим циклоном «Гати». Он обрушился на Сомали неделю назад, ускорив вылупление роев в стране.

В ФАО сообщили, что в восточной Эфиопии и центральной части Сомали, где ведутся наземные и воздушные операции по борьбе с саранчой, ускоренными темпами продолжается размножение саранчи.

Ожидается, что незрелые рои мигрируют на юг в юго-восточную Эфиопию и южное Сомали и вторгнутся на северо-восток Кении, а затем распространяются на северные и центральные округа.

«В Эфиопии и Сомали следует продолжать интенсивные операции по опылению и контролю. В Кении требуется крайняя бдительность и готовность», — говорится в сообщении ФАО.

В ФАО ранее предупреждали, что особенно высокий риск ожидается в северной Кении.